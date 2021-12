Polícia apura morte de argentino com quatro tiros na Barra

A polícia investiga a morte do empresário argentino Horácio Fidel Lopes, de 58 anos, na noite de quarta-feira, 5, no Porto da Barra. Ele foi atingido por quatro tiros na cabeça e braço direito quando estava dentro do restaurante Carne na Brasa, de sua propriedade, na Avenida Sete de Setembro, próximo ao Forte Santa Maria.

Lopes chegou a ser levado ao Hospital Geral do Estado. Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, o argentino foi surpreendido por um homem quando estava sentado em uma das mesas, de costas para a rua.

O suspeito teria chegado a pé por volta das 21h20 e após o crime fugiu em direção à localidade conhecida como Beco da Lama. Depois, teria seguido pela Ladeira da Barra ou avenida Princesa Isabel.

Ainda conforme a polícia, os peritos do Departamento de Polícia Técnica encontraram cápsulas de pistola calibre ponto 40 dentro do restaurante, que funcionava há apenas 20 dias.

De acordo com o major Edmundo Assemany, comandante da 11ª CIPM (Barra), há informações, que precisam ser confirmadas, de que Lopes tinha inimigos e desenvolvia atividades ilícitas.

"Na delegacia (14ª, na Barra) existem algumas denúncias por ameaças de morte e brigas com comerciantes. Testemunhas falaram que ele era envolvido com o tráfico de drogas e agiotagem", afirma o comandante.

Policiamento

Sobre as queixas de insegurança no bairro, major Assemany disse que próximo ao local onde o empresário foi morto, no Forte Santa Maria, uma viatura faz ponto-base. Segundo ele, o crime aconteceu quando os policiais saíram para a ronda.

