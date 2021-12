Polícia apura atentados envolvendo torcedores do Bahia e do Vitória

Por volta das 9h desde domingo, 9, três torcedores ligados à Torcida Organizada Bamor, do Esporte Clube Bahia, foram baleados em frente à sede da organizada na Travessa Florência dos Passos, no Tororó. Cerca de 2 horas e 30 minutos depois, dois torcedores do Esporte Clube Vitória foram agredidos, em Paripe, por um grupo de homens que se identificaram como integrantes da Bamor, conforme testemunhas. Uma das vítimas levou três tiros.

A última agressão ocorreu cerca de 4 horas e 30 minutos antes do jogo entre Bahia e Vitória para decidir o Campeão Baiano 2018. Até o início da noite, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) não confirmou a relação entre as duas ações violentas e informou que equipes atuavam com o intuito de identificar a autoria dos crimes.

Os integrantes da Bamor estavam reunidos com outros torcedores, quando tiros começaram a ser disparados de dentro de um carro Hyundai HB20 branco, que parou em frente à sede da organizada.

Daniel Sena Duarte, 20 anos, foi baleado no lado direito do abdômen e Antônio Marcos Santos Barbosa, 49 anos, foi ferido no ombro esquerdo. Eles foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE). A terceira vítima foi levada para a UPA dos Barris. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A reportagem não conseguiu falar com dirigentes da Bamor.

Imbatíveis

Uma testemunha contou que os agressores de Tiego dos Santos Silva, 24 anos, buscavam a sede do 20º Comando da Torcida Uniformizada Imbatíveis (TUI), mas não encontraram. Na volta, viram Tiego e o cunhado na esquina da Rua Venezuela, em Paripe, e pararam para agredi-los. Tiego estava com uma camisa do Vitória no ombro. Eles não pertencem a organizadas.

Conforme o relato, os agressores gritavam “Aqui é Bamor”. O cunhado foi agredido com um capacete e Tiego levou dois tiros nas costas e um na região das nádegas, ao correr. Ele passaria por cirurgia à tarde no Hospital do Subúrbio (HS). A testemunha contou que os agressores estavam em duas motos e dois carros. Segundo a polícia, eles estavam em uma moto e um táxi.

