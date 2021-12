Polícia apresenta vendedor que quebrou delegacia de Itapuã

A polícia apresentou na manhã desta segunda-feira, 19, o vendedor de produtos de beleza Thiago Lages Fernandes, de 28 anos. Ele permanece preso na Delegacia de Itapuã, após causar danos materiais ao Hotel Campo Grande, no mesmo bairro, onde estava hospedado. Quando chegou à delegacia, Thiago se rebelou e também quebrou objetos do local.

De acordo com informações do Serviço de Investigação, Thiago veio da cidade de Belo Horizonte para ver o filho de 6 anos, que mora com a mãe em Ilhéus e que ele não via há 4 anos.

Na volta para sua cidade, o avião fez uma conexão no aeroporto de Salvador. Mas Thiago acabou perdendo seu voo para Belo Horizonte enquanto fumava um cigarro. Ele conseguiu remarcar a volta para o dia seguinte e se hospedou no Hotel Campo Grande.

Segundo a polícia, Thiago aproveitou a proximidade do estabelecimento com a praia e saiu para fumar maconha perto do mar. Ao voltar para o hotel, percebeu que sua carteira havia sumido, então quebrou alguns pratos e xícaras. A reação inesperada permaneceu quando ele foi encaminhado para a delegacia, o que motivou a sua prisão.

