Polícia apresenta traficante César Lobão na SSP

O traficante César Dantas de Resende, o César Lobão, foi apresentado no final da manhã desta terça-feira, 28, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia, pelo secretário da Segurança Pública, César Nunes, pelo delegado-chefe da Polícia Civil, Joselito Bispo, e pelo titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, Daniel Pinheiro. Resende foi capturado em Goiânia - juntamente com sua esposa, Nelma Maria do Nascimento - na última segunda-feira, 27. De acordo com a polícia, ele vivia na capital de Goiás desde 2008 onde atuava como dono de uma revenda de carros.

Além deles, foram apresentados Marluce Rosalina dos Santos (detida em Uberlândia/MG), Reinaldo Santana Sena, Luciene Melo de Almeida, Selma da Silva Floquet Miranda - mãe do traficante Leandro Floquet, morto em uma suposta troca de tiros com policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc), na Boca do Rio, no dia 7 de maio deste ano - e Irandir Copque de Sena, mais conhecido com Pipinha, que era o gerente do tráfico comandado por Lobão.

César era considerado o sucessor do também traficante Eberson Souza Santos, o “Pitty”, morto num suposto confronto com policiais civis e militares em agosto de 2007, no município de Candeias. Ele também é um dos acusados de participar de uma chacina em Alto das Pombas em que quatro pessoas foram mortas e várias ficaram feridas em junho de 2008. O traficante era o chefe do tráfico no bairro e no Engenho Velho da Federação e estava foragido desde a chacina.

Operação Coiote - durante a operação, realizada pela Coordenadoria de Oprerações Especiais (COE) da Polícia Civil em parceria com o Serviço de Inteligência da SSP/BA, que demandou três meses de investigações, além das prisões, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em que foram recolhidos armas, drogas, além de 14 automóveis.

