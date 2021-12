Polícia apresenta suspeitos de matar engenheiro de som

Os suspeitos de envolvimento na morte do engenheiro de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, foram apresentados nesta sexta-feira, 16, pela Polícia Civil (PC), na sede da instituição, na Piedade.

Danilo Lima Sena, de 25 anos, e Leslie Wallace de Jesus Santos, 23, já tiveram as prisões preventivas por latrocínio decretadas pela Justiça e vão responder por outros oito crimes de roubo, em inquéritos instaurados pela PC.

Leslie Wallace é apontado como autor do tiro que matou José Fernando, baleado no rosto, depois de reagir a um assalto, no domingo, 4, no bairro do Saboeiro. Ele e o comparsa foram reconhecidos por testemunhas como autores do crime e de outros roubos a transeuntes e veículos, ocorridos em diversos bairros de Salvador.

A dupla foi presa, na quinta-feira, 15, durante uma operação com equipes do Departamento de Crime Contra o Patrimônio (DCCP) e das delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e de Veículos (DRFRV). Um terceiro envolvido no crime, ainda não foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

Segundo o delegado Dermeval Amoedo, titular da DRFRV, ambos são moradores do Nordeste de Amaralina, onde foram presos. Leslie tem passagem pela polícia por roubo e se preparava para fugir para a Ilha de Itaparica quando foi localizado. Já Danilo, que já esteve preso por tráfico, trabalhou como açougueiro até novembro do ano passado e, desde então, vinha recebendo seguro-desemprego.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que investiga o crime, já havia divulgado o retrato falado de Leslie Wallace, dois dias depois do episódio. Na quarta-feira, 14, a polícia divulgou imagens dos suspeitos quando se preparava para roubar um veículo.

As imagens gravadas pelo circuito de segurança de um prédio, na região da Vila Laura, no dia anterior ao crime, mostram Wallace e Danilo desembarcando do Palio Weekend, enquanto o terceiro assaltante aguarda no veículo. Os dois caminham em direção à vítima, que estacionava o veículo, mas o motorista percebe a movimentação e sai do local.

A dupla ficará custodiada na carceragem do Complexo Policial da Baixa do Fiscal, até que todos os procedimentos referentes aos novos inquéritos instaurados sejam finalizados e, em seguida, serão encaminhados ao Complexo Penitenciário da Mata Escura.

