Polícia apresenta suspeito de matar aposentada em shopping

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 25, a prisão do suspeito de matar a aposentada Virgínia Nonato em assalto no shopping Max Center, no bairro do Itaigara. Assaltante e traficante Augusto Santos Vilas Boas, 20 anos, foi preso no dia 19.

O acusado foi apresentado à imprensa, na tarde desta terça-feira, 25, no auditório do edifício-sede da Polícia Civil, na Praça da Piedade. O suspeito foi localizado em uma casa no Engenho Velho da Federação com meio quilo de cocaína, balança de precisão, quatro relógios novos e um revólver calibre 38, provavelmente o mesmo usado no crime.

O crime contra a aposentada aconteceu no dia 8 de junho e o rapaz já confessou ter feito o disparo nas imediações do shopping. A mulher estava no local e foi baleada na região do pescoço. O suspeito, junto com três homens, assaltpu uma loja de bijouterias.

O delegado João Cavadas, titular da 14ª Delegacia Territorial (Barra), conduziu a apresentação de Augusto, ao lado do tenente Marciano, da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar.

O traficante tinha no imóvel cerca de meio quilo de cocaína, distribuído em dezenas de cápsulas, uma balança e quatro projéteis de pistola ponto 40. Kátia Carine Almeida Leal, 35 anos, mulher de Augusto, e Maurício Souza da Silva, 18, que estavam no imóvel, também foram presos em flagrante.

Os quatro relógios, ainda, com as etiquetas, foram reconhecidos pela gerente da loja do Max Center como parte do estoque roubado da loja. Um segurança, que entrou em luta corporal com um dos assaltantes, também reconheceu Augusto como um dos quatro homens que atacaram a loja e fugiram do local atirando.

adblock ativo