Polícia apresenta receptador de carros do Subúrbio

O homem apontado pela polícia como um dos maiores receptadores de carros roubados de Salvador foi preso, na noite de quinta-feira, 17 por investigadores das equipes Jaguar 2 e Jaguar 17 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). Ele foi apresentado nesta sexta-feira, 18.

Edmar dos Santos de Jesus, 41 anos, foi flagrado dentro do veículo Chevrolet Corsa Classic prata adulterado [com sinais de identificação falsos] e 14 munições intactas para pistola de calibre 380 embaixo do viaduto do Lobato.

"Esse tipo de indivíduo é que alimenta o roubo de carro. Edmar, por exemplo, tem equipes para praticar os roubos. Ele encomenda o carro e os bandidos roubam", disse o titular da DRFRV, Dermeval Amoedo.



Segundo ele, grande parte dos carros roubados, na capital, são para o desmanche. Ou seja, venda das peças. "Muitas vezes, eles conseguem comprar um carro roubado por R$ 500, R$ 1 mil e ganhar, em média, R$ 10 mil com a venda das peças", explicou o delegado.

A investigação da DRFRV revelou ainda que Edmar usava as lojas de venda de sucata, localizadas na Avenida Suburbana, no Lobato, como fachada para a vendas de peças de carros roubados.

Carro roubado em 2010

O Corsa Classic prata apreendido com Edmar exibia a placa JRK-0044. De acordo com Getúlio Barbosa, coordenador de investigação da DRFRV, essa placa foi clonada de um Chevrolet Celta prata de Vitória da Conquista.

O carro apreendido com Edmar foi roubado por dois homens, na Pituba, em outubro de 2010, e tem por placa original HIV-8284, de Belo Horizonte (MG). Um documento de licenciamento adulterado e chaves de outros veículos também foram apreendidos com Edmar. Além dos documentos, o veículo apresentava chassi e vidros adulterados.

