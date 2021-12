Polícia apresenta quadrilha que roubou mais de 50 carros

Uma quadrilha especializada em roubos de veículo e suspeita de roubar mais de 50 carros foi desarticulada na quarta feira, 1º, pela polícia. Foram apreendidos cinco carros, quatro deles roubados, e duas armas. Quatro pessoas foram presas, entre elas o líder do bando Eurípedes Oliveira Pinto, o "Pepe" ou "Gordo", de 33 anos. Um adolescente de 16 anos foi apreendido,

Junto com Pepe, a polícia apresentou à imprensa, nesta quinta, 2, na 27ª Delegacia Territorial (DT), em Itinga, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Antônio Martins dos Santos, 33, que era o responsável pela fabricação de placas falsas, Luís Benedito Vilanova Filho, 32, e Luan Santos de Almeida, o "Gueneba", 18.

Entre os carros apreendidos, estão um Peugeout 308, branco, de placa original OKY-1988 e falsa NZQ-6942, um Gol geração V, placa JSA-9134, dois Pálios, com placas JRX-4420 e AID-9301, todos roubados, e um Fox, de placa JPY-9286, além de uma pistola 9mm e um revólver calibre 38.

Segundo Cláudio Meirelles, delegado titular da 27ª DT, Pepe foi flagrado a bordo do Peugeout. No interior do veículo, os policiais encontraram as chaves de um dos Pálios e do Gol, além da carteira de habilitação de uma das vítimas. No momento da prisão, ele recebeu uma ligação de Antônio, marcando um encontro para entregar as placas falsas, que custava R$ 150 cada.

Antônio, que estava de posse do Fox, portava uma CNH falsificada quando foi abordado pela polícia. Já Benedito, que praticava os assaltos em companhia de Gueneba e do adolescente, estava com o Pálio roubado e armas.

Em três meses, a quadrilha estima que tenha roubado pelo menos 50 carros, uma média de três veículos por semana. Os assaltantes preferiam atuar entre às 5 e 7 horas da manhã e atacavam principalmente homens. Depois de dar voz de assalto, o trio amordaçava a vítima e a colocava no porta-malas do carro, seguindo para realizar saques em caixas eletrônicos.

Eurípedes, o Pepe, já esteve preso por prática de roubo e Antônio está com prisão decretada, condenado a 6 anos e 8 meses, também por roubo. Benedito é foragido do Presídio de Salvador, onde cumpria pena por latrocínio e não retornou depois de beneficiado por um indulto.

Todos foram autuados em flagrante por formação de quadrilha, porte ilegal de arma, falsificação de documento público e receptação, estando custodiados na carceragem da 27ª DT/Itinga. O adolescente foi encaminhado ao Ministério Público.

