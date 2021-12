Polícia apresenta quadrilha que assaltou agência do BB em Iaçu

A polícia apresentou, na manhã desta sexta-feira, 14, na sede da Coordenação de Operações Especiais (COE), localizada ao lado do Aeroporto de Salvador, oito integrantes de uma quadrilha responsável pelo assalto à agência do Banco do Brasil de Iaçu, ocorrido no dia 4 de janeiro. Outros dois envolvidos no crime foram presos, mas não foram apresentados nesta sexta.

A operação para captura dos criminosos envolveu mais de mil policiais militares e civis e percorreu várias cidades do interior baiano. Ao todo, foram expedidos 16 mandados de busca e outros 16 de prisão cumpridos em Iaçu, Salvador, Feira de Santana, Itaberaba, Itabuna e Ilhéus. Seis acusados continuam foragidos.

No dia seguinte ao assalto, foram presos em Feira de Santana, Marcelo Batista dos Santos, conhecido como "Marreno", que estava com o taxista Carlos Alberto Barbosa, que atuava fazendo o transporte da quadrilha.

Marcelo estava com a arma .40 que era de propriedade do delegado do município de Iaçu, Renato Flores da Cunha, que foi feito refém no assalto. No dia 7, foi preso em Itaberaba, Hélio Gonçalves Ribeiro, responsável por levantar informações para os assaltos e recrutar comparsas.

Com os presos, foram apreendidos cinco veículos, uma moto, duas pistolas ponto 40 e um revólver calibre 38. De acordo com o delegado Jorge Figueiredo Jr, coordenador da 12ª Coorpin (Coordenação de Delegacias do Interior), os bandidos utilizaram armamento pesado, como submetralhadoras, que não foram encontradas durantes a operação policial.

Questionado sobre o crescimento de assaltos a banco no interior, o secretário de Segurança Pública, César Nunes, não soube explicar o motivo. "Não tem explicação para esse aumento. Não adianta um reforço policial nas delegacias. O policiamento é adequado para cada cidade. Ainda tem déficit (de policiais), mas não é por isso que os assaltos estão acontecendo", diz.

Os demais presos são Amaury Campos Oliveira, Cristiano Santos Guedes, Bruno Santos Silva, Adelson Pereira dos Santos, Jabes Santos Silva, o "Tio Babi", Juvanei dos Santos Silva, vulgo "Márcio" e Claudionor Pereira da Silva, o "Cau Dentista". Conforme a polícia, a quadrilha, caracterizada pelas ações violentas, também é apontada como responsável pelos assaltos a bancos nas cidades de Gandu e Macajuba.

* Com redação de Giovanna Castro.

