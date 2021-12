Polícia apresenta quadrilha acusada de tráfico e diversos homicídios em Salvador

A polícia apresentou nesta quarta-feira, 20, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), três homens que foram capturados após confronto com guarnições da Rondesp/Central, no bairro de Sussuarana, na região da Avenida Gal Costa, em Salvador. A ocorrência foi registrada na tarde de terça-feira, 19, quando, segundo a Polícia Militar, o grupo participava de um churrasco.

Os presos foram identificados como Murilo Vinícius Costa dos Santos, Gleison Aragão Santos e Jordan Conceição. O trio tem passagens por homicídios e tráfico de drogas.

Conforme a versão da polícia, ao chegarem na localidade as guarnições foram recebidas a tiros pelos criminosos. Um dos suspeitos morreu durante a troca de tiros. Por meio de vídeos, registrados por moradores da região e compartilhados nas redes sociais, é possível acompanhar suspeitos fugindo e o momento em que um homem é encontrado por militares dentro de uma caixa d'água na laje de uma casa.

A PM negou a informação de que o suspeito encontrado durante a abordagem na laje tenha sido executado. De acordo com a polícia, o criminoso que morreu foi identificado como Luan Chastinet Ribeiro, que acumulava mais de dez homicídios.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o grupo é responsável por diversos homicídios nos bairros de Sussuarana, Fazenda Grande do Retiro, Dom Avelar, Mata Escura, e Santo Inácio.

A apresentação foi conduzida pelo delegado Guilherme Machado (Risp/Atlântico) e comandante Wildon Reis (Rondesp). Os criminosos serão encaminhados para audiência de custódia. Todos tiveram a prisão preventiva solicitada. Apontado como liderança da quadrilha, Geilson teve a prisão temporária solicitada à Justiça.

