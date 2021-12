Polícia apresenta homem que matou sobrinha de Leo Kret

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apresenta, nesta quinta-feira, 17, às 10h, o traficante Laíre Luiz Araújo dos Santos, o "Lare", de 21 anos, autor dos disparos que mataram Franciele Gomes de Souza, de 6 anos, sobrinha da ex-vereadora Leo Kret, na noite do dia 6 de outubro. A apresentação será no auditório do DHPP, na Rua das Hortênsias, no bairro da Pituba, em Salvador.

O crime aconteceu durante uma festa de aniversário, em um bar, de propriedade do pai da ex-vereadora Leo Kret, no bairro de Pernambués. Cinco pessoas também ficaram feridas.

"Lare" se apresentou espontaneamente, na tarde desta terça-feira, 15, no DHPP, onde foi cumprido um mandado de prisão temporária em aberto contra ele. A apresentação será conduzida pela titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), delegada Clelba Regina Teles.

