Polícia apresenta envolvidos em assassinato de doméstica

A Polícia Civil apresentou na tarde desta quarta-feira, 20, os quatro homens envolvidos no sequestro e morte da doméstica Maria Cristina da Silva, de 45 anos, na segunda, 18. A apresentação acontece na sede da instituição, na Praça da Piedade.

O mandante do crime, ocorrido no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi o enteado da vítima, Isac Oliveira de Souza, de 19 anos.

Após assassinarem a doméstica, os executores do homicídio, Marcos da Silva de Matos, de 28 anos, e os irmãos Alexandre e Alan de Santana Santos, de 28 e 22, enterraram o corpo em em um matagal na Rua do Corredor, na Base Naval de Aratu.

Os quatro envolvidos, presos na terça-feira, 19, foram apresentados pelos delegados Guilherme Machado, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), e Nilton Borba, titular da 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi).

