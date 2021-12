Polícia apresenta criminosos que arrombaram caixa eletrônico

O grupo de criminosos que arrombou o caixa eletrônico do Banco 24 Horas instalado no supermercado Hiperideal de Stella Maris durante a madrugada foi apresentado na tarde desta terça-feira, 15, na sede da Coordenação de Operações Especiais (COE), em São Cristóvão.

Paulo Vitor Santos Brito, 30, Adilton Almeida Silva, o "Paulista", 45, Eduardo Alves Casais Júnior, o "Gordo", 24, Edvaldo Rômulo Moura dos Santos, o "Chapa", 34, Robson Alves de Souza, 32, Andréia Santos Amorim, a "Negona", 31, e um adolescente de 16 anos foram presos em flagrante quando tentavam violar três terminais de auto-atendimento (TAA) localizados no supermercado. A quadrilha foi encaminhada para a Cadeia Pública, no Complexo Penitenciário da Mata Escura. O adolescente já está apreendido na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas.

Com o grupo, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, cinco cilindros de oxigênio, um de acetileno, dois pés de cabra, um maçarico , um Celta branco, placa JQZ-6604, um Prisma prata, JRS-8904, e uma picape Saveiro prata, placa JSM-9239.

Robson de Souza, apontado como o líder da quadrilha, tem envolvimento em homicídios e diversas "saidinhas bancárias", em Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS); Edvaldo dos Santos é participante de roubos a terminais de autoatendimento (TAA) nos shoppings Baixa dos Sapateiros e Liberdade, e na antiga sede do IAPSEB, próxima ao Iguatemi; Paulo Vitor é autor do assalto a uma carga de cigarros, em janeiro deste ano, em Salvador.

Segundo o coordenador da COE, delegado Cleandro Pimenta, Adailton Silva, o "Paulista", forneceu os cinco cilindros de oxigênio, e um de acetileno, que seriam utilizados pelo bando na ação no Hiperideal na última madrugada. "Ele mantinha uma revenda desses equipamentos em sua casa, no Condomínio Mata Atlântica II, no bairro São Rafael", informou Pimenta.

A quadrilha foi autuada por roubo qualificado, organização criminosa e supressão de numeração de arma de fogo. Todos os criminosos deverão ser ouvidos também pela titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), delegada Francineide Moura, que investiga outros ataques a TAA.

adblock ativo