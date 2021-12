Polícia apresenta chefe de gangue em Pernambués

"Está repreendido. Eu nunca matei ninguém", defendeu-se Luciano Silva Santos, 27 anos, o Babalu. Ele foi apresentado, ontem à tarde, pela Polícia Civil, apontado como chefe de uma gangue de traficantes responsável por mais de dez homicídios na região de Pernambués.

Babalu foi preso na madrugada de ontem, na casa dos pais, em uma região conhecida como Baixa do Manu, em Pernambués - local onde, segundo a polícia, ele chefia com mão de ferro o tráfico de drogas.

De acordo com o titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), Guilherme Machado, ao ver os policiais da unidade e do Departamento de Narcóticos (Denarc), Babalu teria tentado fugir, saltando sobre os telhados das casas vizinhas.

"Na tentativa, ele invadiu uma das residências e fez uma mulher e uma criança reféns", disse Machado, segundo quem, só depois de muita negociação ele libertou os dois reféns e finalmente se entregou. Para o delegado, "Babalu é o bandido mais perigoso e temido do local, devido à crueldade com que executa os rivais.

O delegado-geral, Hélio Jorge, afirmou que há meses a polícia vem investigando o traficante. Mas ressaltou a importância da comunidade, que ajudou na captura pelo número 3235-0000, o Disque-denúncia.

Embora nunca tenha feito parte do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Babalu é um dos bandidos com o maior número de denúncias registradas, 30 no total.

Guilherme Machado revelou que ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Crime. Babalu já tinha sido condenado a oito anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas.

Conforme o delegado Guilherme Machado, além desta condenação, ele responde a inquéritos na 11ª DT e no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e permanecerá preso no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Segundo as investigações, cinco gangues disputariam o domínio do tráfico de drogas na região. Além da quadrilha de Babalu, a polícia garante já ter identificado a atuação de quatro outras facções.

Chefes - Os chefes desses grupos são conhecidos como Beto Fuzileiro, Macaco, Nau e uma das gangues teriam ainda o duplo comando de Ronaldo e Pito.

A disputa entre essas quadrilhas de traficantes, segundo os policiais, seria responsável pela maioria dos homicídios registrados nos últimos meses na região. Para os investigadores, cada uma das gangues reúne dezenas de integrantes. Babalu, por exemplo, teria cerca de vinte homens e mulheres a serviço dele.

Luciano Silva Santos já esteve preso por tráfico de entorpecentes. Ele foi investigado e acabou detido por equipes da 11ª DT (Tancredo Neves). Condenado, ele começou a cumprir a pena, mas foi novamente colocado em liberdade - não foi divulgado por que razão - voltando a praticar crimes.

