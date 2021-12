A Polícia Civil (PC) apresentou na tarde desta segunda-feira, 15, o caseiro Erivaldo Nascimento dos Santos, de 30 anos, autor do homicídio de um garoto de programa ainda não identificado, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. O crime aconteceu na noite do sábado, 13, na Rua Timbó, bairro Caminho das Árvores, no local de trabalho de Erivaldo, depois de uma discussão.

De acordo com a polícia, Erivaldo conheceu a vítima algumas horas antes, na rodoviária de Salvador, onde acertou um programa no valor de R$ 80, e convidou o rapaz para ir até a residência onde trabalhava. Quando foi pagar, o caseiro disse possuir apenas R$ 44, o que deu início a uma discussão.

A imprensa ele informou que agiu por legítima defesa. Veja no vídeo:

Da Redação Polícia apresenta caseiro preso em flagrante por homicídio

Os donos do imóvel não se encontravam em casa e ainda não foram ouvidos, informou a polícia.

Segundo a polícia, o garoto de programa buscando ser ressarcido pegou um aparelho de DVD e uma mochila com pertences de Erivaldo para completar o pagamento. A partir da daí, os dois entraram em uma luta corporal, e o caseiro pegou um estilete que estava próximo e desferiu alguns golpes na vítima que correu em direção à rua.

Erivaldo perseguiu o rapaz e chegou a pedir ajuda ao vigia de um prédio em construção, vizinho ao seu local de trabalho, afirmando que havia sofrido um assalto. Ouvido pela polícia, o vigia disse ter presenciado o momento em que o caseiro efetuou outros golpes na vítima, que não resistiu.

Uma equipe da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi chamada por populares e prendeu Erivaldo, conduzindo-o ao DHPP. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF).

A arma do crime foi apreendida e passará por exames periciais. A vítima não portava documentos.

