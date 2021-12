Polícia apresenta acusados de homicídios na Praça da Piedade

A polícia apresentou nesta segunda-feira, 15, três homens acusados de envolvimento no duplo homicídio que acontece na Praça da Piedade no último dia 8 de maio. De acordo com a polícia, o crime foi cometido por Augusto Santos Vilas Boas, o "Gugu", de 20 anos, e Cleibson Barreto Oliveira, o "Caquito, 20 anos. O bacharel em direito Frederik Henry, o "Cachorrão", 42 anos, teria ajudado a dupla na ação, além de Denisson Porto dos Santos, o "Piu-piu", 22, que está foragido.

O crime chamou a atenção por acontecer na Praça da Piedade, uma das mais movimentadas de Salvador, a poucos metros da sede da Polícia Civil da Bahia e uma unidade da Polícia Militar (PM).

De acordo com a Polícia Civil, o assassinato de João Solidade da Silva, 34 anos, e Paulo Roberto Carvalho Lima, 53, foi ordenado pelo traficante Joseval Bandeira, o "Val Bandeira", que está preso na Unidade Especial Disciplinar (UED), na Mata Escura.

Os presos Admilson Silva de Jesus, o "Missinho", Raimundo de Oliveira Moreira, o "Duda", e Deivides Jesus Pimentel dos Santos, o "Galo", também tiveram participação na determinação do duplo homicídio.

Eles teriam ordenado o crime porque as vítimas estavam cobrando uma dívida de drogas à quadrilha de Val Bandeira. Segundo a polícia, João e Paulo Roberto, que tinham envolvimento com o tráfico de drogas no Amazonas, negociaram 500 quilos de crack, avaliados em R$ 5 milhões, com o bando de Val Bandeira.

Também há informações de que as vítimas teriam assassinado um integrante da quadrilha de Val Bandeira.

Gugu, que estava preso por conta do homicídio de uma mulher no shopping MaxCenter, foi filmado caminhando na Rua da Forca, na Piedade, logo após o crime. Ele é acusado de ter matado João.

Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da Rua da Forca também registraram Caquito correndo após o duplo homicídio. Ele, que é acusado de matar Paulo Roberto, foi preso em casa, na Fazenda Grande do Retiro.

Cachorrão foi detido em via pública no bairro da Liberdade. Gugu, Caquito e Piu-Piu receberiam R$ 2 mil cada um pelo crime e Cachorrão, R$ 700.

Polícia apresenta acusados de homicídios na Praça da Piedade

