Polícia apresenta acusado de matar professora na Vila Laura

Foi apresentado na manhã desta terça-feira, 6, na sede da Polícia Civil (Piedade), o jovem Danilo Neres Santos, de 18 anos, acusado de matar a professora Andrea Borges Altolpho, de 40 anos, durante uma tentativa de assalto.

O crime aconteceu por volta de 8h de domingo, 4, quando a professora estacionava o carro para ir a uma padaria na rua Carlos Chenaud, no bairro da Vila Laura. Ela tentou fugir com o veículo e levou um tiro no pescoço, disparado por Danilo.

Além do jovem - que já havia sido apreendido por assalto -, participaram do crime dois adolescentes de 14 e 16 anos, localizados no Alto do Cruzeiro por investigadores da 6ª Delegacia Territorial (Brotas).

A apresentação dos acusados foi conduzida pela diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Maria Fernanda Porfírio, a titular da 6ª DT/Brotas, Maria Dail Sá Barreto, e o delegado Marcelo Sansão, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

