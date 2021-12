Polícia apresenta acusado de matar ex-companheiro

A polícia apresentou nesta segunda-feira, 29, o confeiteiro Nei Silva Andrade, de 28 anos, acusado de matar o ex-companheiro, o técnico agrícola Maurício José Sanches de Oliveira, 49 anos. Nei foi preso na sexta, 26, no distrito de Itamarindo, zona rural de Jequié.

Maurício foi encontrado morto dentro do seu apartamento, no último dia 16, no Rio Vermelho, dois dias após o crime. Ele foi assassinado com um golpe na cabeça. Um vigilante da rua onde técnico morava disse que viu Nei no prédio da vítima.

De acordo com a Polícia Civil, Nei teria ameaçado o ex-companheiro após o fim do relacionamento de três anos.

