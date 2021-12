Polícia apreende mais de um quilo de maconha que seriam enviados pelos Correios

Um quilo e seiscentos gramas de maconha foi apreendido, nesta sexta-feira, 18, durante ação do Departamento de Repressão e Combate ao Tráfico de Drogas (Draco), em uma das distribuidoras dos Correios, em Salvador. O departamento contou com o apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE), da Polícia Civil, que disponibilizou cães farejadores.

As encomendas interceptadas tinham como destino cidades localizadas nos estados de São Paulo e Sergipe, saindo dos bairros da Barra e Itapuã, em Salvador, e do município de Lauro de Freitas.

A Polícia Civil informou que os remetentes identificados serão intimados para prestar esclarecimentos, enquanto que os destinatários, devem ser convocados a partir de carta precatória, encaminhada a delegacia da região.

Segundo o delegado Marcelo Novo, do Draco, há um ano o departamento realiza essa parceria com os Correios, tendo como objetivo identificar transações de drogas realizadas nesta modalidade. “Durante esse tempo já foram encontradas drogas como ecstasy, lança perfume, maconha e LSD”, explicou por meio de nota, se referindo a cerca de 40 correspondências que já foram interceptadas nesse tempo.

Ainda de acordo com o delegado, a maioria das encomendas tem como destino cidades do sudeste do país, localizadas em Minas Gerais e São Paulo.

A ação acontece duas vezes por semana, em dias distintos, em alguma das distribuidoras da Empresa de Correios e Telégrafos. “Antes apenas embalagens suspeitas, ou que eram identificadas pelos raios-X, eram interceptadas. Agora, com o apoio dos cães, ficou mais fácil coibir o tráfico nessa modalidade”, destacou o delegado.

