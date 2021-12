Polícia apreende mais de mil porções de drogas em 24 horas na capital baiana

Mais de mil porções de drogas foram apreendidas nesta segunda-feira, 22, em três bairros de Salvador: Brotas, Boca do Rio e Federação. Quatro homens foram presos e um morreu durante as ações policiais.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o primeiro caso foi na localidade de Bariri, em Brotas. Os PMs acharam Felipe Lima dos Santos andando com 60 pedras de crack, oito porções de cocaína, 41 balinhas de maconha, um aparelho celular e R$ 90 em espécie. O suspeito e o material apreendido foram levados para a 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas).

O segundo caso ocorreu na Boca do Rio, na localidade do Golfo Pérsico. Nesta ação, os militares foram até o local após denúncia de que 15 homens armados estavam transitando na região. Os bandidos atiraram contra as guarnições da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) e das Rondas Especiais (Rondesp).

Ronoel Soares de Oliveira Filho morreu após ser atingido no confronto. Já Givaldo Mariano Macedo Junior, 21 anos, foi preso. Foram encontrados com eles, 847 pedras de crack, uma pistola calibre 380, 25 pinos de cocaína, cinco sacos de maconha, oito pacotes de pasta base de cocaína, uma balança e embalagens para armazenamento dos entorpecentes e munições.

O terceiro caso aconteceu na região do Vale da Muriçoca, na Federação. Rodrigo Santos França, conhecido como 'Manga' e Ueslei Silva dos Santos, o 'Babuíno', foram flagrados com 27 trouxas de maconha, nove pedras de crack, um relógio, três aparelhos celulares e R$ 24. Eles foram levados para a Central de Flagrantes, na avenida ACM.

