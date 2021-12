Polícia apreende mais de 200 pedras de crack em Salvador

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos com mais de 200 pedras de crack em Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário, e em Valéria, na região da BR-324. Os casos, ocorridos nesta quinta-feira, 7, foram divulgados na manhã desta sexta, 8, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com informações da SSP, guarnições notaram o nervosismo de Cássio Gonçalves Lima, 18 anos, quando ele foi abordado no bairro de Fazendas Coutos. Com ele, foram apreendidos 100 pedras de crack e um cartão de crédito. O jovem foi encaminhado para a 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi).

Já no bairro de Valeria, no conjunto Lagoa da Paixão, cinco suspeitos foram abordados em um morro. Quatro deles pularam em um matagal e Caíque dos Santos Morais foi preso em flagrante com 102 pedras de crack e seis trouxas de maconha. Ele foi autuado na 8ª Delegacia Territorial (DT/CIA).

adblock ativo