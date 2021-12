Polícia apreende maconha, crack e cocaína no bairro do Lobato

Mais de 47 trouxinhas de maconha, 17 pedras de crack e 111 pinos de cocaína foram apreendidos pela polícia na noite desta segunda-feira, 7, no bairro do Lobato, em Salvador. Uma balança, uma faca tipo peixeira e dois potes com fermento também foram encontrados no local.

Na ação, cinco indivíduos conseguiram fugir e seguem sendo procurados. “Temos informações sobre os donos dessas drogas encontradas no Lobato e seguimos com as buscas”, afirma o comandante da Rondesp BTS, major Elsimar Leão.

adblock ativo