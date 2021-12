Polícia apreende jovem suspeito de matar mototaxista

A Polícia Civil apreendeu um adolescente, de 16 anos, suspeito de matar o mototaxista Caio de Almeida de Melo Silva, 27, há um mês, no Rio Vermelho.

Conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), o adolescente confessou ser o autor do disparo que matou Caio, e que agiu em companhia de mais duas comparsas, identificadas de Ingrid Ferreira de Jesus e outra de prenome Lilian. As duas suspeitas estão sendo procuradas.

O suspeito afirmou que a intenção do trio era roubar o veículo da vítima, mas o mototaxista acabou sendo baleado após reagir à abordagem. Na ocasião, o trio fugiu levando apenas um celular e um relógio da vítima.

De acordo com a delegada Claudenice Mayo, titular da DAI, o adolescente já tem outras passagens pela polícia por tráfico de drogas e, na última sexta-feira, 22, ele foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), depois de se envolver numa troca de tiros com a polícia.

O adolescente será encaminhado ao Ministério Público (MP) para adoção de medidas socioeducativas.

