Polícia apreende granada lacrimogênea em Mussurunga

Uma granada lacrimogênea foi apreendida por guarnições do Esquadrão Águia da Polícia Militar, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Policiais também encontraram drogas, munições, material usado no comércio de entorpecentes. Três homens foram presos na ação.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quarta-feira, 27, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as apreensões ocorreram após uma denúncia de venda de drogas no bairro. Os policiais chegaram no local indicado no Caminho 25 do setor G, e lá prenderam Rodrigo Oliveira Simões, 21. Com o suspeito foram encontrados quatro quilos de maconha, 20 munições de calibre 38, além de embalagens plásticas.

Momentos depois, os militares foram até o Caminho 8, ainda no Setor G, e encontraram a granada da marca Condor, modelo GL 300, que estava com os irmãos Bruno dos Santos Sena, 21, e Tiago dos Santos Sena, 29. Os militares também encontraram com a dupla, sementes de maconha e uma placa de carro.

De acordo com a SSP, os irmãos já passaram pela delegacia, em outra ocasião, pelo uso de drogas. O trio e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes, na avenida ACM, em Salvador.

