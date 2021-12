Polícia apreende facas, tesoura e até martelo no 1º dia do festival da virada

O primeiro dia do Festival Virada Salvador 2018, na Boca do Rio, teve a apreensão de 40 objetos cortantes ou impróprios como facas, tesoura, caco de vidro, além de pedaços de madeira e até um martelo.

Os materiais foram encontrados por policiais militares durante revista no público desde a tarde desta quinta-feira, 28, nos três portais de abordagem montados no evento.

Vendedores ambulantes no entorno do espaço também passaram pelas vistorias.

"O nosso foco principal é não permitir a entrada de objetos perfurocortantes, na parte interna do evento. Porém, ano retrasado, presenciamos uma ocorrência no Carnaval em que o agressor utilizou a faca de um pequeno restaurante", disse o coronel Francisco Kerjean, comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico.

