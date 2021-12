Polícia apreende explosivos em operação no Nordeste de Amaralina

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira, 7, resultou na apreensão de explosivos, armas e munições. A ação tinha como alvo o Nordeste de Amaralina e foi realizada por equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil. O ato visava prender uma quadrilha de roubos a carros-fortes.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais civis faziam monitoramento na Travessa Professor Luiz Barreiros quando viram Isaías Guimarães dos Santos, o Ben 10, 27 anos, andando armado. Isaías é comparsa de Elias Pinto, ex-líder do tráfico na região, e estava acompanhado de Erivaldo Sampaio Santana e de Jonatã dos Santos Baptista, 18 anos.

Ao ver os agentes se aproximando, Isaías atirou e após o confronto ele e Erivaldo foram atingidos e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Isaías não resistiu e Erivaldo ainda está internado. Jonatã se entregou à polícia e foi preso.

De acordo com o diretor do DCCP, delegado Élvio Brandão, outros suspeitos estão sendo procurados e a operação visa acabar com as quadrilhas especializadas neste tipo de crime.

