Polícia apreende arma e aparelhos celulares em presídio de Salvador

Armas e aparelhos celulares foram apreendidos pela polícia no Complexo Penitenciário Lemos Brito, em Salvador, na terça-feira, 10, durante a operação 'Cut Line'. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os materiais foram encontrados com Romilson Conceição dos Santos, 26 anos.

Na operação, foram aprendidos três aparelhos celulares, bateriais, um fone de ouvido, um carregador e uma arma branca cortante, que logo foram encaminhados para a perícia.

O titular da Delegacia Territorial de Camamu, município distante de Salvador a 193 km, Gilmar Prates, afirmou que o suspeito é natural daquela cidade e possui passagens na polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Segundo o delegado, Romilson é suspeito de envolvimento em, pelo menos, duas mortes, no município de Camamu, este ano.

