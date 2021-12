Polícia apreende 65 aves silvestres na Baixa do Fiscal

Sete pessoas foram autuadas por venda ilegal de animais silvestres neste domingo, 26, na Baixa do Fiscal. A polícia apreendeu 65 aves com elas, de acordo com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

A operação Feira Livre foi deflagrada após o grupo de inteligência da unidade identificar que o comércio ilegal dos animais no local. De acordo com a comandante da Coppa, major Aparecida, as aves são o alvo principal do tráfico de animais silvestres no Brasil.

Os animais apreendidos foram enviados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

