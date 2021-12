Polícia apreende 500kg de maconha em Vitória da Conquista

Um carregamento de aproximadamente meia tonelada de maconha foi apreendido e dois suspeitos foram presos na noite desta quarta-feira, 15, na BR-116, em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após tentativa de prisão os suspeitos fugiram em direção ao estado de Minas Gerais. Na localidade dois homens foram presos e dois veículos abastecidos da droga apreendidos com o apoio da Polícia Militar (PM).

Ainda segundo informações da PRF, a droga veio para o país por meio do Paraguai e iria carregar pontos de tráfico em municípios da região. A maconha, os suspeitos e os veículos foram guiados até a delegacia de Pedra Azul, em Minas Gerais.

O Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), foi o responsável pelas investigações do caso.

Outra prisão

Três suspeitos foram presos , na quarta-feira, 15, por tráfico de drogas em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, também foram apreendidos 80kg de maconha, uma pistola calibre 7,65 e $ 15 mil em dinheiro. Na operação a polícia tinha como meta a prisão do traficante Wendy Lavick, de 26 anos, que foi preso em flagrante dando um carregamento de maconha para uma mulher.

Ainda segundo a polícia, na residência do traficante, encontraram a namorada do suspeito em posse de outro carregamento da droga. As duas mulheres também foram presas.

adblock ativo