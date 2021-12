Polícia apreende 200 kg de maconha enterrada em sítio

Duzentos quilos de maconha foram apreendidos em um sítio desabitado em Valéria. A droga estava enterrada no imóvel. O proprietário do sítio está sendo procurado. A apreensão aconteceu na última sexta, 5, em uma operação conjunta da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Ministério Público e do Judiciário, mas só foi divulgada nesta terça, 9. A Força Tarefa apreendeu cerca de 3,5 toneladas de maconha desde o início do ano. Confira no vídeo o local onde a droga onde foi encontrada:

