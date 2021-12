Polícia apreende 160 trouxas de maconha no bairro de Santa Cruz

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 3, 160 trouxas de maconha e centenas de pinos vazios na localidade do Boqueirão, localizada no bairro de Santa Cruz.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ao entrarar na região as equipes encontraram pessoas armadas com metralhadoras, fuzis e pistolas. Os suspeitos conseguiram fugir, deixando a droga.

Todo o material encontrado foi encaminhado para a 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina)

