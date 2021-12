Polícia analisa imagens para identificar suspeitos da morte de empresário

Imagens das câmeras de segurança instaladas na rua Engenheiro Adhemar de Fontes, no bairro da Pituba, podem auxiliar a polícia a identificar os suspeitos de espancarem o empresário Luciano Vieira, de 43 anos, na madrugada de sexta, 8, para sábado, 9.

O empresário foi encontrado caído no local após deixar o Bar Preto, com marcas de socos. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deu entrada com traumatismo craniano, mas teve morte encefálica.

A delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial (DT), explica que as câmeras de segurança ainda estão em análise, mas as imagens apontam que ocorreu uma discussão nas proximidades do bar. “A gente ainda não conseguiu depurar, mas tudo indica que houve uma briga na região. Estamos analisando as imagens e ainda vamos ouvir os porteiros da rua”, ressalta.

O corpo de Luciano Vieira foi sepultado na tarde desta segunda-feira, 11, no cemitário Jardim da Suadade.

