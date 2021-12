Polícia analisa imagens de câmeras de shopping após assalto

As imagens do circuito interno de segurança do shopping Victoria Center, situado na Barra, já estão sendo analisadas pela polícia. Segundo a delegada Jussara Souza, titular da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), o vídeo mostra o homem que baleou um representante comercial nesta terça-feira, 13.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens tentaram assaltar a joalheria Mabene Jóias e Presentes, localizada dentro do centro comercial. Um dos indivíduos vestia calça jeans, camisa rosa e boné e anunciou o assalto, rendendo o proprietário do estabelecimento e uma funcionária, mas desistiu do roubo ao ser informado que a polícia já havia sido chamada.

Saindo da joalheria, o assaltante entrou em luta corporal com o representante comercial, que tentou impedir sua fuga. O representante foi baleado durante a briga e precisou ser socorrido e posteriormente levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ele passou por cirurgia, mas seu quadro é estável.

A dupla de assaltantes fugiu do local sem levar nada. A polícia investiga se a moto Honda, placa NZY-2423, usada por eles na fuga é roubada ou se apresenta numeração clonada. A câmera da joalheria também capturou a ação dos bandidos. As imagens estão sendo analisadas para tentar identificar a dupla.

adblock ativo