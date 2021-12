Polícia ambiental faz visita a crianças do Gacc

Os pequenos do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc) receberam, na manhã desta segunda-feira, 6, a visita de militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), promovendo atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Os policiais montaram uma pequena exposição com várias espécies da fauna brasileira empalhados, alguns deles em risco de extinção, além de uma demonstração do trabalho dos profissionais responsáveis por fiscalizar e coibir as atividades poluidoras da natureza.

"Trabalhamos em parceria com a comunidade. Estamos aqui hoje para estreitar esse laço, para mostrar a importância de cada indivíduo no papel da manutenção do meio ambiente", sinalizou Naiana Almeida, integrante da Coppa.

Conscientização

"Aprendi que nós humanos invadimos o espaço dos animais, e não o contrário", disse Maria Helena, 9 anos, que veio da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, para o tratamento de neoplasia.

Durante o evento, Maria esteve ao lado de Bacana, um dos três cães do canil do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que fizeram apresentações de adestramento e identificação de substâncias entorpecentes, atendendo aos comandos do cabo Elinaldo.

"É um trabalho de sociabilidade. Nosso objetivo é trazer, além da conscientização, alegria para essas crianças em fase de tratamento", explicou o policial militar.

A corporação aproveitou a oportunidade para doar alimentos não perecíveis para o grupo encarregado de prestar assistência e apoio necessário à realização dos tratamentos do câncer para crianças e adolescentes.

Durante toda esta segunda, militares da Coppa estará no Centro Educacional Luz do Saber, no bairro da Fazenda Grande II, e na sexta, 10, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

