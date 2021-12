Polícia ainda procura homem que roubou motor de geladeira

O suspeito preso na terça-feira, 1º, por roubar motor de geladeira comunitária em Nazaré, não é culpado, segundo investigação da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), responsável pelo caso. Willian Bruno de Jesus dos Santos, o 'Bruno Galego', de 20 anos, apontou outra pessoa como suspeita de roubar e vender o equipamento a uma loja de ferro-velho, na Baixa dos Sapateiros.

A polícia confirmou a versão de William e o liberou nesta quarta-feira, 2. Ele teria dado todas as informações para localizar e recuperar o motor, mas negou-se, num primeiro momento, a apontar alguém.

Em nota, a polícia informou ainda que Willian continua sendo observado e o verdadeiro suspeito de roubar o motor está sendo procurado.

Roubo

O motor foi roubado na madrugada da segunda, 30. A geladeira estava dentro da Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), que realizou o projeto junto com a marca de roupa Euzaria. O local teve o portão arrombado durante a ação.

Projeto

A geladeira faz parte de um projeto social da marca de camisetas Euzaria e a IBCM. A capital baiana foi a primeira cidade do Nordeste a ganhar o eletrodoméstico no meio da calçada, seguindo os moldes de cidades como Goiânia (GO) e Taubaté (SP), além de países europeus.

O equipamento funcionava 24h e qualquer pessoa podia contribuir ou pegar um alimento. Apesar de ser livre, existem algumas restrições, como não colocar comida crua, deteriorada ou fora da validade. Podem ser colocados sucos, água, iogurte, frutas, dentre outros.

A geladeira foi roubada na madrugada da segunda,30 (Reprodução | Zé Pimenta)

