Polícia ainda não sabe quem matou ator transformista

A polícia continua investigando a morte do ator transformista Fernando Bergen Monteiro, 46 anos. Ele foi morto a tiros na noite de sexta-feira, 8, no bairro do Tororó, região do centro de Salvador. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a polícia, dois homens chegaram de carro e atiraram na direção do ator. Fernando foi atingido por tiros na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

Fernando é conhecido pelo nome artístico Andrezza Lamarck e interpretava uma personagem inspirada em Clara Nunes nos seus shows. Ele também era maquiador.

De acordo com o Grupo Gay da Bahia (GGB), o crime aconteceu após Fernando se apresentar em uma casa de shows da região. Em nota, o GGB diz que o ator seguia pela invasão que liga o Tororó à Estação da Lapa, quando logo no início da via, nas imediações do bar, foi surpreendido por um homem que saiu de dentro de um carro Fiesta preto modelo Hatch, e realizou cerca de quatro disparos.

Ainda com informações do GGB, moradores que presenciaram o crime e pessoas que estavam sentadas nas mesas e cadeiras espalhadas pela rua, o homem desceu com calma, e com o rosto descoberto, cobrindo a face após retornar ao carro que arrastou e fugiu pela rua José Duarte em sentido à avenida Joana Angélica.

Enterro

Ele foi enterrado às 11h do domingo, 10, no cemitério municipal de Itapuã. O sepultamento foi acompanhado pela mãe e pelos dois irmãos, que também reconheceram o corpo no Instituto Médico Legal (IML).

