Polícia ainda desconhece causa de morte de pai e filho em prédio

Para a Polícia Civil, as mortes de Antônio Cruz Moreira Alves Neto, de 38 anos, e do filho, Antônio Pedro Eloy Alves, 5, ainda são um mistério. Embora as lesões nos corpos e as características encontradas no local do fato indiquem um possível homicídio seguido de suicídio, a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que é prematuro dizer como eles morreram.

Pai e filho foram encontrados mortos, por volta das 8h40 desta quinta, no estacionamento do Adágio Aparthotel, na Rua Alceu Amoroso Lima, no Caminho das Árvores, em frente ao Salvador Shopping. Eles estavam hospedados no 15º andar do edifício desde as 2h da madrugada desta quinta.

Investigação

Os policiais e os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) tentam desvendar o que aconteceu antes das mortes.

Se o pai caiu ao tentar salvar o filho após a criança se pendurar na varanda e se desequilibrar, se ele jogou a criança primeiro e pulou em seguida ou se ele pulou com o filho no colo.

Ainda segundo a SSP, no quarto onde os dois passaram a madrugada, não foi encontrado nenhum elemento concreto que ajude na elucidação do fato. Câmeras de segurança serão analisadas.

“A gente estava aqui conversando, aí ouvimos um grito. Quando olhei, ainda vi um vulto e depois o barulho”, lembrou Renivaldo Xavier, um encarregado de obras que trabalha em frente ao hotel.

“Foi um barulho só, muito alto, muito forte. O colega tomou um susto, pensou até que o pneu de um carro tinha estourado”, contou a operadora de caixa Raiane Souza. Ela trabalha em um estacionamento em frente ao Adágio.

Após o levantamento cadavérico, os peritos e o delegado Alberto Schramm, do Departamento de Homicídios, deixaram o local sem falar com a imprensa.

De acordo com uma fonte policial, Antônio era separado da mãe do filho e, atualmente, estava casado com uma juíza.

Ainda segundo o policial, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) existe um registro contra Antônio, feito pela ex-mulher.

adblock ativo