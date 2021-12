Polícia aguarda imagens para investigar roubo em Playland

A polícia aguarda a chegada de imagens das câmeras de segurança do shopping Iguatemi, que deve acontecer ainda na manhã desta terça-feira, 5, para iniciar as investigações sobre o arrombamento e roubo do centro de lazer Playland, ocorrido nesta segunda, 4.

O caso está sob responsabilidade da 16ª Delegacia Territorial / Pituba, que vai apurar se houve participação de funcionários do estabelecimento no crime.

A ocorrência de roubo do Playland, localizado no terceiro piso do shopping, foi registrada pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (stelecom) por volta de 7h40 desta segunda.

Entretanto, há indícios de que o criminoso possa ter dormido no local para agir durante a madrugada. O centro sofreu arrombamento da porta e do cofre, de onde foram levados R$ 50 mil.

Em nota, a assessoria do shopping Iguatemi se pronunciou sobre o ocorrido: "O shopping Iguatemi informa que foi comunicado pelo Playland, na manhã desta segunda-feira, dia 4 de agosto, sobre possível furto em suas dependências. Diante do fato o shopping está empenhado em apoiar as autoridades policias na solução do caso, colaborando com o trabalho da polícia e oferecendo todas as informações necessárias".

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a administração do Playland, que optou por não se pronunciar sobre o assunto.

Funcionamento

Apesar dos transtornos, o parque permanece aberto. Funcionários afirmaram que as investigações não irão interferir no horário de funcionamento.

Também foi informado que os brinquedos não sofreram nenhum dano decorrente do arrombamento, e permanecem funcionando normalmente.

O Playland Salvador é uma das 17 filiais do parque no Brasil. Ele fica aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h

