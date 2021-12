Polícia adota método japonês em Narandiba

Inaugurada há quase três meses, em Narandiba, a 18ª Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar começou a adotar o método de policiamento japonês denominado koban, que consiste em visitas a estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e residências.

Sob coordenação da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar, a BCS atende, além de Narandiba, aos bairros Doron, Saboeiro e Cabula. Ao todo, 57 policiais se revezam na escala da base, que conta com um centro de cidadania digital e uma quadra de esportes anexa.

O trabalho de visita tem por objetivo mapear as localidades, cadastrar moradores e estreitar a relação da polícia com os cidadãos. Além das rondas, a BCS começou a realizar reuniões com órgãos públicos para discutir as necessidades das comunidades.

Na manhã desta sexta-feira, 4, A TARDE acompanhou uma das visitas realizadas pela tenente PM Nogueira, com os soldados PM Sacramento, Araújo e Encarnação, que percorreram as vielas da comunidade Bela Vista, localizada atrás do Hospital Roberto Santos, no Cabula.

Importância

No caminho, dona Maria das Graças, 59, moradora local há 25 anos, interpela o grupo de policiais. “Eu queria que eles fossem lá em casa conversar comigo e com meu velho, pois, no dia da inauguração, disseram que haveria essas visitas. Acho esse trabalho importante”.

Na residência de Jane da Silva, 45, e Manoel Oliveira, 42, os policiais perguntam sobre a rotina escolar da filha adolescente do casal, posam para fotos com a garota e convidam a família para participar dos encontros capitaneados pela BCS. “Nas comunidades, as pessoas são trabalhadoras. Com a aproximação deles, nos sentimos mais seguros”, avalia o autônomo.

Por causa da atuação dos grupos que disputam o tráfico, nem sempre a recepção é amistosa. “Alguns moradores ainda têm resistência, por enxergarem a polícia de uma forma. Outros são mais receptivos. Há aqueles que desejam uma aproximação, mas têm medo de ser associados a informantes”, conta o soldado Sacramento.

O comandante da base, capitão PM Alã Carlos, é o responsável por implantar o método na unidade, depois de uma viagem de uma comitiva baiana ao Japão. A ideia é expandir para outras bases comunitárias.

“O propósito é fazer do policial um parceiro, mediador dos problemas. Por exemplo, procurar os pais de uma criança que não está na escola, levar aos órgãos públicos as necessidades do local, como infraestrutura e iluminação”, disse.

Segundo o capitão, antes de implantar o projeto, a BCS realizou reuniões com as lideranças comunitárias. “Explicamos que nosso objetivo não é colher informações sobre a criminalidade. Vamos bater na porta de todos, até mesmo dos que tenham ligação com o crime, para que conheçam o trabalho”, pontua.

