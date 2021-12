Polícia acusa tráfico pelo protesto em Pernambués

Moradores do bairro de Pernambués realizaram um protesto na Avenida Tancredo Neves, nas imediações da Madeireira Brotas, por volta das 18h desta sexta-feira, 19. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a manifestação foi causada por moradores insatisfeitos com a prisão de jovens realizada nos últimos dias.

Os manifestantes incendiaram pneus na pista e atearam fogo a uma caixa coletora de lixo no canteiro da via. As chamas foram debeladas, por volta das 19h, e os materiais queimados retirados da pista.

Três viaturas da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (1ª CIPM) - que atende a área - além de uma equipe de Rondas Especiais (Rondesp) e do Corpo de Bombeiros foram ao local para controlar a situação.

Segundo informações de policiais militares, o transtorno foi motivado em razão da prisão de cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no bairro. Segundo eles, os próprios traficantes financiaram moradores para realizar o protesto e, caso a manifestação tivesse êxito, aconteceria outra vez. Temendo represálias, os moradores não quiseram falar.

Na quinta, 11, a polícia capturou Cosme Paixão Lisboa, o "Coe", em Barra do Jacuípe, e apontado como líder do tráfico de drogas na localidade de Saramandaia.

Transtornos - A manifestação causou transtorno na Avenida ACM, sentido Terminal Rodoviário, e na região do Iguatemi. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o trânsito na Avenida Tancredo Neves ficou comprometido e os motoristas tiveram dificuldade para trafegar.

As avenidas Bonocô e Paralela (até o posto 2) também ficaram congestionadas por causa do protesto. A chuva, que atinge a capital desde o início da semana, também somou para a complicação no trânsito. Por volta das 19h, os manifestantes se dispersaram e o tráfego de véiculos voltou a fluir.

