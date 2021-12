Polícia abre inquérito para investigar morte de comerciante

A Polícia Civil, através da corregedoria, instaurou inquérito para apurar a morte do comerciante Antônio Paulo Bispo da Silva, de 55 anos, na noite da quinta-feira, 16, no bairro do Imbuí, em Salvador. O suspeito de ter cometido o crime é o investigador Carlos Evandro Vieira do Nascimento, que se apresentou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizado no bairro da Pituba, na manhã desta sexta-feira, 17.

De acordo com a Polícia Civil, Carlos é lotado na 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) e, em depoimento, alegou legítima defesa. O policial relatou que foi ameaçado pelo comerciante com uma barra de ferro e teria efetuado o disparo para o chão. Com isso, um estilhaço do projétil ricocheteou e atingiu o comerciante na artéria ilíaca levando-o ao óbito.

Carlos ainda disse que sofria ofensas por parte de Antônio e chegou a registrar uma queixa contra o comerciante na 9ª DT/Boca do Rio por injúria e difamação. O investigador era taxista nas horas de folga e fazia ponto no bairro onde aconteceu o crime. A pistola ponto 40, o projetíl retirado no local, o estilhaço que atingiu a vítima e a barra de ferro foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A irmã da vítima, Herondia Bispo, de 56 anos, disse que o irmão sofria de problemas mentais há seis anos e que Antônio já havia tido problemas com o policial. "Há seis anos meu irmão perdeu o equilíbrio depois que roubaram o carro dele no Imbuí aí passou a morar na barraca. Procurei serviço médico para tratar os problemas dele, mas ele nunca aceitou.

Herondia também tentou interditar o irmão para tratá-lo. "Tentei interditar ele também, mas a promotora disse que ele estava bem e que o interesse era meu. Agora, aconteceu isso. Acho que poderia ter sido evitado, caso ela tivesse autorizado a interdição porque ele não aceitava se tratar por conta própria", lamentou a irmã.

O plantonista irá responder a um processo administrativo-disciplinar (PAD) e, por determinação do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), realizará serviço administrativo até o fim das investigações.

