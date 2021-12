Polícia abre inquérito para investigar desabamento na Soledade

A polícia abriu inquérito para apurar as causas e a responsabilidades pelo desabamento de parte de um casarão na Ladeira da Soledade, no Centro Histórico de Salvador, na noite desta segunda-feira, 24. Três pessoas de uma mesma família morreram na ocorrência. Outras duas pessoas, mãe e filho, ficaram feridos.

Após o desabamento, Simone Deminco Rufinagueli, 42 anos, disse que o imóvel vizinho foi denunciado diversas vezes para a Defesa Civil. A informação foi confirmada pelo diretor do órgão Gustavo Ferraz. Ele acusou, durante entrevista para televisão, o proprietário do casarão de "agir de forma irresponsável" ao fazer reparos no telhado de forma inadequada.

Segundo Ferraz, a obra fez com que parte do casarão cedesse, caindo em cima do imóvel vizinho, onde morava Simone, o filho Juan Deminco Rufinagueli, 12 anos, os irmãos Paulo Carreiro Deminco, 43 anos, e Ana Carreiro Deminco, 37 anos, além do pai José Prostero Deminco, 73 anos.

José Prostero e os filhos Paulo e Ana morreram no desabamento. Eles estavam assistindo TV quando houve o acidente. Simone tinha acabado de deixar o cômodo, que ficava no fundo da casa, e foi para frente do imóvel para estudar com o filho. Ela e Juan foram resgatados por vizinhos e levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas Simone já recebeu alta.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local nesta terça, 25, e realizou uma perícia para verificar a denúncia de falta de manutenção no casarão e de que o serviço no telhado teria provocado o acidente.

Vizinhos e sobreviventes serão ouvidos. O caso será investigado pela 2º Delegacia Territorial (DT/ Lapinha).

Equipe da Codesal estivesse no local nesta terça-feira, 25 (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

