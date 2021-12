A Polícia Militar (PM) instaurou nesta quinta-feira, 18, um Processo Disciplinar Sumário (PDS) para apurar o caso de um policial que bateu em uma mulher após mandá-la calar a boca. O caso aconteceu no sábado, 13, em frente à maternidade Tsylla Balbino, na Baixa de Quintas, em Salvador.

Em nota, a PM informou que, ao chegar no local, a guarnição teria sido desacatada e houve contenção com uso de força. A mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde prestou depoimento e foi liberada em seguida.

Os policiais da guarnição já foram ouvidos. As testemunhas da agressão também serão convocadas para depor. Ainda segundo a PM, o agente que aparece no vídeo continua desempenhando as atividades operacionais.

Veja o momento da agressão:

Da Redação Polícia abre inquérito para apurar agressão de PM a mulher em Salvador

