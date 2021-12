Polêmica com alvarás atrasa obras na área da Saúde

Um imbróglio envolvendo trocas de acusações entre, de um lado, um deputado estadual e a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e, do outro, a prefeitura da capital, está retardando a construção de postos de saúde para atendimento da população.

No centro da polêmica estão alvarás que permitem o início das obras de construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Salvador.

O deputado estadual Alex Lima (PSB) reclama que a prefeitura estaria bloqueando os alvarás que permitem o início das obras dos postos na capital, além de criticar a atuação do município em relação a cobertura do Programa Saúde da Família.

A Sesab, por meio de nota, confirmou as declarações do parlamentar e alegou ter apresentado os projetos e a documentação necessários para a liberação das licenças municipais.

Também por meio de nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) argumenta não procederem as reclamações: "Todos os pedidos feitos estão sendo analisados devidamente. Apenas um deles foi indeferido em razão da ausência da apresentação de prova da propriedade da área".

De acordo com a Sedur, no dia 9 de abril deste ano o Estado abriu quatro processos para a construção de um posto no IAPI (processo 17.047), em Itapuã (17.044), San Martin (17.040) e Imbuí (17.048).

"No caso do Imbuí, o procedimento foi indeferido no mesmo dia, sob a justificativa de que, no local, a prefeitura vai implantar uma nova escola municipal", informa a nota da Sedur.

Segundo a pasta, os outros três processos para a implantação de postos no IAPI, Itapuã e na San Martin estão em fase de convite (termo técnico utilizado quando há necessidade de instrução processual por parte do requerente, em função de alguma pendência).

"Manobras"

Para o deputado Alex Lima as justificativas da secretaria não convencem pois, após um mês da assinatura das ordens de serviço, as construtoras responsáveis seguem impossibilitadas de avançar nas obras por conta de "manobras da prefeitura", o que se refletiria na crise da saúde local.

"As UBSs em Itapuã, Pirajá, San Martin, IAPI e Imbui, assim como o CAPS da Boca do Rio e a Academia de Saúde já deviam ter sido iniciadas, mas a prefeitura prefere atrapalhar quem mais trabalha por Salvador e deixar a população sofrendo em busca de atendimento", disparou o parlamentar.

O deputado disse que a prefeitura estaria, "desde sempre", dificultando e estabelecendo uma "picuinha política" com o governo do estado. "Sem nenhuma necessidade, assim foi com as obras das passarelas no trajeto do metrô. Em toda ação que o governo do estado tenta fazer em Salvador, a prefeitura se comporta dessa forma", acusou Lima.

De acordo com a Sesab, os investimentos ultrapassam R$ 50 milhões e foram apresentados projetos e documentação para a liberação dos alvarás. E que todos os terrenos foram escolhidos em comum acordo com os gestores municipais.

"Causou estranheza a manifestação da Sedur de que as unidades do Imbui e IAPI, por exemplo, cujos terrenos pertencem ao Município e foram indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, não estariam aptos para construção", acrescentou a Sesab.

No caso do IAPI, a Sedur respondeu que o convite teria sido realizado desde o dia 10 de maio, e que aguarda que a Sesab apresente documento de propriedade da área em questão.

Em Itapuã, a secretaria diz esperar, "desde 4 de maio, respostas a problemas de natureza técnica referentes à planta do projeto". Na San Martin, "não há licença ambiental para a supressão de árvores e já houve um segundo convite em 16 de maio – o primeiro, sem resposta, foi enviado em 24 de abril)".

Já o Caps em Jardim Armação foi embargado 18 de abril por falta de alvará. "Mesmo assim, o Estado continuou a obra e novo embargo foi feito dia 11/05".

