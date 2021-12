Poda em árvores gera protestos na capital e no interior

Desde a última sexta-feira, 16, cerca de 300 árvores nos bairros do Campo Grande, Barra, Cabula e Federação passaram a ser podadas pela Secretaria Municipal de Manutenção. No Campo Grande e Barra, alguns moradores reclamam, apostando que o serviço é desnecessário e estaria sendo feito apenas para a montagem de camarotes.

O aposentado Armando Paiva, 66, arrisca que o corte é desnecessário e pode danificar os vegetais. "É injusto decepar tudo desta forma só para atender à demanda das empresas carnavalescas. A poda tem que obedecer um cronograma", opinou.

A Assessoria de Comunicação da Seman assegura que o serviço é regular e necessário, para aumentar a segurança e melhorar o aspecto da cidade. Ainda conforme o órgão, a poda favorece o crescimento de novos galhos, com coloração mais viva, que realizam a fotossíntese com mais eficiência e melhoram a ventilação e iluminação do vegetal.

A bióloga e professora de pragas e vetores da Universidade Jorge Amado, Evelin Oliveira, explica que geralmente o corte de galhos não ocasiona a morte dos vegetais. "A manutenção não é ruim, desde que quem a faça tenha conhecimento", afirmou.

Praga

No Jardim Apipema, as árvores também chamaram a atenção da jornalista Ana Teresa Baptista, mas por um motivo diferente. Segundo ela, há pelo menos cinco delas infestadas por pragas. "É visível, os pés estão brancos e sem vida. Tenho medo que caia e cause acidente", reclamou a moradora. Outras com características semelhantes podem ser vistos nas avenidas Centenário, Adhemar de Barros e Anita Garibaldi.

Ana conta que já ligou alguma vezes para a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop), órgão responsável pela manutenção de áreas verdes antes da reforma das secretarias municipais. O objetivo era agendar uma visita, mas não obteve êxito.

A bióloga Evelin diz que só a partir de análise da espécie é possível identificar o problema. E que é necessário vistoria permanente da prefeitura para evitar que no período de chuva as árvores danificadas causem acidentes. "Elas apodrecem ainda mais com o vento e a chuva, o que proporciona a queda". Ainda de acordo com a bióloga, as pragas mais comuns em árvores urbanas de Salvador são a erva de passarinho, cochonilha, pulgão, ácaro e cupim.

Para Evelin, uma das piores é o cupim, porque destrói o caule, deixando-o oco, mas aparentemente saudável por fora. "Às vezes, não é observado até que a árvore caia", diz ela.

A Seman informou, por meio de sua assessoria, que vai fazer vistoria na região e está montando um cronograma para análise de pragas na cidade.

Protestos no interior

A derrubada de 13 árvores da Praça Padre Matheus, a principal de Santo Antônio de Jesus (a 185 km de Salvador), no Recôncavo baiano, levou centenas de moradores a protestar nas redes sociais.

Eles alegam que as árvores foram plantadas há mais de 50 anos, estavam perfeitamente saudáveis e eram importantes para a oxigenação e sombreamento.

A prefeitura realiza a reforma há duas semanas. As máquinas derrubaram as árvores, só deixando um oitizeiro. O corte indignou moradores, cujos protestos nas redes sociais superaram os mil compartilhamentos.

Eles reclamam que não houve uma discussão para apresentar propostas alternativas. "O que nós queremos é uma discussão sobre o assunto. Lutamos por uma participação social na revitalização dos espaços públicos", explicou o designer gráfico Israel Pires, que iniciou a mobilização. Segundo ele, o impacto da retirada será sentido no dia-a-dia. "O ambiente sem árvores diminui o bem-estar porque a tendência é aumentar o calor", justificou.

Na segunda, durante uma reunião na sede do Grupo Ambientalista Nascentes (Gana), se discutiu a revitalização dos equipamentos públicos e o corte das árvores das praças da cidade. "Nossa luta é para salvar o pouco do patrimônio histórico e ambiental que ainda está de pé em Santo Antônio de Jesus. Marcamos uma audiência pública para o próximo dia 27. Ainda definiremos o local, talvez no campus V da Uneb".

Mila Wanderley, integrante do Gana e presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, diz que o movimento busca também intervir nos projetos em execução das principais praças da cidade. "Para que atendam às demandas de lazer, cultura e bem-estar para os munícipes. Por isso, iniciamos esse processo de consulta e participação popular", explicou.

Secretário explica

O secretário municipal de Agricultura, Comércio, Infraestrutura e Meio Ambiente, José Carlos Toneto, confirmou que o corte das árvores faz parte de um projeto de reurbanização e reforma total da Praça Padre Matheus e que o novo layout do logradouro exigiu o corte. Ele explicou que já em 2013 um relatório técnico sobre a situação das árvores da Praça Padre Matheus indicou a supressão de algumas espécies.

"Algumas, por serem exóticas, outras por causa de sanidade. O projeto trata de uma nova praça. Algumas foram cortadas porque se precisava de passagem, outras pela localização, já que colocavam em risco a tubulação de água e as construções", explicou.

O secretário ressaltou também que o corte não contraria as leis ambientais e que o novo projeto da praça contempla o plantio de novas espécies. "A cidade é sem arborização. As árvores que existem não foram bem cuidadas ao longo dos anos e estão comprometidas. O projeto visa o plantio de um número maior de árvores na praça, com paisagismo adequado", garantiu José Carlos Toneto.

Ele assegurou que um projeto de arborização para Santo Antônio de Jesus está sendo elaborado pela secretaria sob sua coordenação, contemplando paisagismo, sombreamento e manutenção.

