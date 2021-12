Pneu se desprende de caminhão e atinge mototaxista em Porto Seco Pirajá

Um mototaxista ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 20, após ser atingido por um pneu de caminhão no bairro de Pirajá, em Salvador.

A roda traseira do veículo, que é prestador de serviço da prefeitura, se desprendeu e acabou sendo lançado na pista. O pneu colidiu em duas motos que estavam em um ponto nas proximidades do viaduto de Porto Seco.

Atingido pela roda, um mototaxista foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não há informações do hospital e nem do seu estado de saúde. As motocicletas ficaram caídas em uma parte da via e causou congestionamento na região.

As rodas ficaram presas ao eixo, que se soltou do veículo (Foto: Adilton Venegeroles)

