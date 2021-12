PMs trocam tiros com traficantes após morte de adolescente na Federação

Policiais militares trocaram tiros com traficantes na tarde desta quinta-feira, 7, no Engenho Velho da Federação. A ação aconteceu após o adolescente Guilherme Goldinho Batista, de 15 anos, ser morto e uma mulher e uma menina baleadas. O ataque foi realizado por membros da facção Comando da Paz (CP), que controla o tráfico na localidade do Forno, também na Federação.

A professora Claudilene das Neves Marinho, 42, e uma menina de 13 anos que estavam na rua Santo Amaro, onde começou a ação, também foram baleadas. A docente foi ferida nas nádegas e a garota no braço direito.

De acordo com ocorrência registrada no Hospital Geral do Estado (HGE), para onde as vítimas foram levadas, cerca de dez homens chegaram na rua Santo Amaro em dois carros e começaram a atirar de forma aleatória. Eles gritavam: "CP, CP, CP", em suposta referência a facção a que pertence.

Em seguida, o grupo foi para a região da Lajinha, que fica a cerca de 1 km do primeiro ataque, e começaram a atirar. Depois, eles dirigiram até a localidade do Forno, onde abandonaram o carro e fugiram. Os suspeitos não foram identificados.

PM

Após a ação desta quarta, a PM reforçou o policiamento e trocou tiros por cerca de 30 minutos com suspeitos na Lajinha, onde há atuação de traficantes do Bonde do Maluco (BDM). Ninguém ficou ferido.

O ataque acontece três dias após a Secretaria de Segurança Pública (SSP) encerrar a segurança operação de ocupação no bairro. A iniciativa tinha o objetivo de enfraquecer as duas facções criminosos que atuam na região.

