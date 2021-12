PMs se reúnem em assembleia para votar fim de operação padrão

>> Policiamento voltou ao normal no seu bairro?

Apesar de nesta terça-feira, o comandante-geral da PM, coronel Nilton Mascarenhas, ao lado de membros da União das Associações dos Policiais Militares, terem anunciado o fim do movimento Polícia Legal, após 40 horas de redução de efetivo nas ruas, a categoria vai decidir em assembléia, nesta quarta, na Praça Municipal, a partir das 15h, se acaba ou dá continuidade ao movimento Polícia Legal.

Ao longo desta manhã, lideranças da categoria estiveram reunidas na Assembléia Legislativa do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), para discutir os novos rumos do movimento, juntamente com o deputado Capitão Tadeu, um dos representantes dos policiais nas negociações com o estado.

Documento emitido, nesta terça-feira, indicou que “o governo e a União das Associações assumem o compromisso de dar continuidade ao processo de diálogo e negociação no sentido de chegarem a um acordo para resolver as demandas da categoria apresentadas em pauta”, diz o texto, que garante também que não haverá qualquer sanção administrativa, disciplinar ou criminal a quem aderiu ao movimento.

A reportagem do A TARDE On Line entrou em contato com a PM, através da assessoria de comunicação, mas foi informada que o coronel Sebastião Menezes, diretor do Departamento de Comunicação da PM e o assessor da corporação, capitão Marcelo Pita, não podiam falar porque estavam em reunião. Já o diretor-adjunto de Comunicação, tenente-coronel Hélio Gondim, não foi localizado através do seu celular. De acordo com assessoria da PM, apenas os três poderiam se pronunciar pela coorporação.

