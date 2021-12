PMs são presos suspeitos de extorsão

O delegado Moisés Damasceno, do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), investiga se o cabo da Polícia Militar Nilton César dos Reis Santana e o soldado Emanoel Magno Melo, ambos lotados na 82ª CIPM (Centro Administrativo da Bahia), já vinham praticando crimes de extorsão mediante sequestro.

Os PMs foram presos na sexta-feira, 12, na Avenida Tancredo Neves, próximo ao antigo Shopping Iguatemi, quando iam receber R$ 15 mil de um casal, que estava sendo extorquido por eles.

De acordo com o delegado, na noite da quarta-feira, 10, o homem foi sequestrado, no bairro do Imbuí, e só foi liberado após a esposa entregar o carro da família, um Fiat Ideia, como resgate.

Ainda segundo ele, a polícia só tomou conhecimento do fato após as vítimas serem procuradas novamente pelos suspeitos, que exigiam os R$ 15 mil.

"Na sexta-feira, eles [PMs] ligaram para as vítimas e pediram o dinheiro, o contato foi só por telefone. Eles [vítimas] vieram aqui no departamento e nós passamos a investigar", contou .

Damasceno não revelou por qual motivo o casal estava sendo extorquido, nem deu mais detalhes sobre o caso. Além dos PMs, dois homens, ainda não identificados, participaram da ação e são procurados. "Não temos a qualificação deles, nem sabemos se também são policiais", afirmou o delegado.

Silêncio em depoimento

O delegado disse que, durante o depoimento, o cabo permaneceu calado. Já o soldado negou envolvimento no crime e falou que só acompanhava o colega de farda.

Em nota, a PM afirmou ter instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dos policiais, que poderão ser expulsos da coorporação, ao fim das investigações.

Policiais da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar também participaram da ação para prender os suspeitos. Eles estão detidos no Batalhão de Polícia de Choque da PM, em Lauro de Freitas.

