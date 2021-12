PMs salvam jovens de execução após sequestro em Salvador

Dentro da mala de um carro, amordaçados, com os pés e mãos amarradas e prontos para serem executados. Foi assim que os jovens Kaíque Pacheco Guimarães, 20 anos, e J.S.S., de 17, estavam antes de a polícia encontrá-los.

Eles foram sequestrados no ponto de ônibus do Parque de Exposições de Salvador, na avenida Paralela, e levados para um matagal próximo ao local.

Quando já estavam na mala do VW Gol vermelho, de placa JSN 8994, uma viatura da 82ª CIPM (CAB) chegou ao local e resgatou a dupla, na tarde da última terça-feira, 3. Um bando com cerca de 10 homens fugiu pelo mato.

"Pedi muito a Deus para me livrar do mal, me tirar daquele lugar", lembra Kaíque. "Gritamos muito quando eles estavam batendo na gente e a população ligou para a polícia", completa.

Os garotos moram no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, e os agressores são da mesma região.

A motivação, segundo as vítimas, seria rivalidade de ruas. Além disso, o irmão do adolescente foi assassinado pelo mesmo bando, o que originou um boato sobre uma possível vingança.

"Rolou um boato de que a gente queria matar eles depois que mataram meu irmão, que era envolvido com o tráfico. Mas a gente não se envolve com nada", relata o adolescente. Kaíque diz que atua em um lava a jato.

adblock ativo